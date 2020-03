Castellazzi: “Inter-Getafe paradossale, UEFA latita. Cerca escamotage?”

Su Inter-Getafe l’ex portiere nerazzurro ritiene che l’UEFA stia prendendo tempo per far disputare la partita. Queste le sue parole in collegamento con “Sportitalia Mercato”, sulla sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

PERCHÉ GIOCARE? – Inter-Getafe è a rischio di mancata disputa perché gli spagnoli intendono rinunciare se non si rinvia (vedi articolo). Luca Castellazzi non riesce a capire perché ancora non sia intervenuta l’UEFA: «La situazione è paradossale, perché in Italia si è presa una decisione chiara, decisa e necessaria vista la situazione. Fino al 3 aprile non si può giocare, poi vediamo come si evolverà questa tragedia che appartiene a tutti. L’UEFA latita, adesso ci sono molte pressioni fra il decreto governativo spagnolo che vieta i voli e i due sindacati dei calciatori che si esprimono in maniera chiara. Il fatto che non abbia ancora risposto fa sì che forse stia cercando un escamotage per andare avanti. I campionati si fermano, ma le partite europee si giocano e in alcuni casi nemmeno a porte chiuse. Si aspetta una risposta chiara da parte di un organismo, che secondo me vorrà andare avanti con questo blocco di partite sperando che ad aprile la situazione si risolva».