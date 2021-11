Costacurta: «Derby? Inter con energia diversa rispetto al Milan dalla coppa»

Per Costacurta il mercoledì di Champions League può avere delle ripercussioni sul derby Milan-Inter di oggi. L’ex difensore rossonero ne ha parlato a Sky Calcio Show – L’Originale.

OCCHIO ALL’ULTIMA – Alessandro Costacurta torna indietro a mercoledì sera: «Come andrà il derby? Ci sono tante componenti, secondo me, che devono essere analizzate e superate. Sette punti di distacco non sono pochi, perché già possono indirizzare. L’Inter, di ritorno dalla trasferta in Europa, l’ha fatto con un’energia e un’allegria diversa rispetto al Milan, che ha giocato a Milano ma che per un’ora ha sofferto una squadra che pensava di superare meglio (il Porto, ndr). Sul breve sono curioso di vedere, può anche essere che possano subire il pareggio di mercoledì ma il Milan si è sempre rialzato con una velocità sorprendente».