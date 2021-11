Zenga: «Senza Theo Hernandez derby sbilanciato per l’Inter! Inzaghi, due scelte»

Zenga vede l’assenza di Theo Hernandez, oggi assente per squalifica, come uno dei temi del derby Milan-Inter. L’ex portiere e capitano nerazzurro, durante Sky Calcio Show – L’Originale, trova anche due scelte da fare per Inzaghi.

PARTITA FONDAMENTALE – Walter Zenga trova un punto sul quale l’Inter può far male: «Ultimamente il Milan ha fatto delle partite fantastiche, per esempio a Roma e in casa dell’Atalanta. In queste due partite Davide Calabria e Theo Hernandez erano stati i grimaldelli della squadra avversaria, perché entravano dentro il campo e spaccavano le linee. Il fatto che manchi Theo Hernandez, a mio modo di vedere, è un po’ più sbilanciato verso l’Inter perché è un giocatore fondamentale per il gioco del Milan. Poi voglio vedere se Stefano Pioli gioca con Brahim Diaz o un giocatore più fisico, per contrastare Marcelo Brozovic e i due interni dell’Inter. Dipende da come sta Brahim Diaz, se ha recuperato al 100% ed è in forma fisica. Non sappiamo durante la settimana chi ha saltato l’allenamento e come vedere i suoi giocatori. Sono curioso di vedere chi Simone Inzaghi metterà sulla destra e interno sinistro. L’altra differenza è che Milan e Inter hanno giocato contro squadre di valore differente».