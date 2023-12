Cosmi: «Vlahovic deve prendere Lautaro Martinez come esempio! All’Inter…»

Cosmi viene interpellato su Lautaro Martinez e Vlahovic prima delle partite del weekend. L’allenatore perugino, nel suo intervento a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, elogia il capitano dell’Inter invitando pure il centravanti della Juventus a prenderlo come esempio

CONFRONTO TRA BOMBER – Sale l’attesa per Juventus-Napoli ma Serse Cosmi ha qualcosa da ridire su Dusan Vlahovic, facendo il paragone con il capitano nerazzurro: «Lautaro Martinez è tra i primi cinque attaccanti al mondo. Se nell’elenco sei anche solo il quinto del mondo non è male (ride, ndr). Lautaro Martinez non ha passato momenti eccezionali. Appena arrivato non giocava. E in alcuni momenti all’Inter non faceva gol. La rabbia che hai dentro quando non fai gol, se sei un attaccante, è la stessa per tutti. Ma Lautaro Martinez mi dà la sensazione che nel tempo è migliorato nella gestione mentale della partita. Quando vede che non trova gol adesso viene dietro e aiuta la squadra a trovare più spazi per i compagni che vivono di inserimenti. Incredibili! Do grande merito a Beppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi per com’è stata costruita la rosa dell’Inter, con giocatori sani e imprevedibili. Non teoricamente, l’Inter può fare realmente gol con tutti i calciatori a disposizione! Tutti hanno dentro il gol. Davvero. Rispetto a Vlahovic, che dovrebbe prendere come esempio proprio Lautaro Martinez, alla Juventus non c’è nemmeno questa situazione intorno…». Questo il commento di Cosmi, che in precedenza “pronostica” sia Inter-Udinese sia la partita di Torino. La leadership di Lautaro Martinez inizia a farsi notare. Eccome! Quella di Vlahovic quando, invece? In attesa delle prossime due importanti partite in calendario…