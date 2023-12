Cosmi: «Inter inavvicinabile, Juventus può stare attaccata! Gli scudetti tolti…»

Cosmi non crede a grossi ribaltoni in cima alla Serie A in questo weekend ma non per merito di Inter e Juventus, anzi. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, non esclude sorprese tra Torino e Milano. E torna anche sul 2006…

CORSA ALL’INTER – Il big match Juventus-Napoli è importante anche per la vetta in Serie A ma Serse Cosmi ha qualche dubbio sui tre punti bianconeri contro il Napoli a Torino tanto quanto quelli nerazzurri contro l’Udinese a Milano: «La Juventus, teoricamente, può provare a restare attaccata all’Inter che, sempre teoricamente, ha un turno più agevole rispetto alla Juventus. Vedremo anche il Napoli cosa farà dopo l’ultima sconfitta, perché l’Inter in questo momento è davvero inavvicinabile in partita…». Il “pronostico” di Cosmi per Inter-Udinese risale a ventiquattr’ore prima. Invece, facendo un salto nel passato, Cosmi aggiunge: «Sapete che non si può dire che io abbia simpatia per la Juventus ma sono oggettivo, avendole giocate certe partite. I due scudetti che hanno tolto alla Juventus li avrebbe vinti bendati, come poi ha fatto in campo. Perché era di un altro livello rispetto alle altre». Questa la chiosa di Cosmi, che vuole ribadire l’importanza di saper allestire squadre in grado di vincere contro tutto e tutti, a prescindere da altre situazioni esterne al campo. La Juventus – in questo caso – fino al 2006, l’Inter da adesso?