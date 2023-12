Inter-Udinese, filosofie opposte: dai numeri un’anteprima della gara?

Inter-Udinese andrà in scena domani sera alle 20.45 nella quindicesima giornata della Serie A 2023/24. Le squadre di Inzaghi e Cioffi si caratterizzano per un approccio diametralmente opposto alle partite, come emerge dalle statistiche della Lega Serie A.

CONFERME CERCASI – L’Inter affronterà l’Udinese cercando di bissare il successo di Napoli, mantenendo la vetta della classifica di Serie A. Classifica che vede proprio i friulani appena sedicesimi, momentaneamente solo a +2 sulla zona retrocessione. Ma la posizione non deve ingannare, considerando che 6 dei 12 punti arrivano nelle ultime cinque gare. Ossia da quando Gabriele Cioffi ha preso il posto di Andrea Sottil in panchina. E metà di quei 6 punti arrivano con la vittoria a San Siro contro il Milan. Un precedente che non fa giurisprudenza, ma che deve stimolare la concentrazione degli uomini di Simone Inzaghi. Anche perché la filosofia di gioco dell’Udinese è la più distante – e quindi più problematica – per l’Inter.

AGLI ANTIPODI – Partiamo dalla gestione del pallone, usando le statistiche ufficiali della Lega Serie A. Con 31’07” di possesso palla, l’Inter è la sesta squadra del campionato. Al tempo stesso, nessuno tiene il pallone meno dell’Udinese, ultima in questa classifica con 22’33” di possesso palla. Le due squadre sono poi ai poli opposti nei dati sulla corsa: 111,39 km di media percorsi dall’Inter (settima), 106,78 dall’Udinese (ultima anche qui). Questo si traduce in un approccio estremamente conservativo dei friulani alla gara. La squadra di Cioffi predilige lasciare il pallone agli avversari, difendendosi con un blocco piuttosto basso. E infatti le statistiche difensive sono le uniche in cui i bianconeri insidiano l’Inter, come si può vedere dal grafico sulla fase difensiva fornito da FootData, partner di Inter-News.it per i dati:

Numeri e statistiche che vanno letti con estrema attenzione, perché sono solo apparentemente favorevoli all’Inter. Che dovrà ugualmente esprimere il suo gioco dominando il campo. Sovrastando l’Udinese con le proprie armi, con le quali ha già dimostrato di saper scardinare anche le difese più serrate. In tal senso, l’Inter dovrà scendere in campo domani sera dando seguito allo strepitoso secondo tempo di Napoli. Cercando di chiudere la pratica il prima possibile, in vista poi dell’impegno di martedì contro la Real Sociedad.