Cosmi: «Inter, Sommer atipico: come Zoff! Nel sostituire Onana…»

Cosmi ha sempre parole positive per l’Inter, in questo caso per il numero uno Sommer. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, elogia anche il predecessore tra i pali Onana e soprattutto la dirigenza nerazzurra

NUMERO UNO – Si parla tanto di Yann Sommer in questo periodo e Serse Cosmi non si tira indietro: «Sta dimostrando di essere un grande portiere. Senza esasperare tanti atteggiamenti. Poi, il carattere dei portieri è diverso uno dall’altro. Sommer è un portiere atipico. Usando un paragone improprio, ai tempi, alla Dino Zoff. Un leader in campo ma assolutamente molto silenzioso. Molto semplice nella maniera di comportarsi in campo ma molto abile per parare. Che rimane la qualità migliore per un portiere. Quindi, niente, c’è solo da dire bravi e fare riferimento a Beppe Marotta e Piero Ausilio. Questi dirigenti che capiscono di calcio e che vanno a sostituire forse il miglior portiere del campionato passato insieme a Mike Maignan (Cosmi si riferisce ad André Onana, ndr) con uno che forse è più bravo. O comunque fa meglio di lui. Bravo a chi sceglie e bravo anche a Sommer, che è davvero un portiere di altissimo livello. Un portiere intelligente è bravo sia a giocare con tre difensori davanti sia con quattro, perché deve avere la capacità di leggere tutti i movimenti. Non solo quelli difensivi…». Questo il pensiero di Cosmi, dopo essere già espresso su Onana, prima di fare una breve considerazione su Udinese-Inter di Serie A nella prossima giornata: «A oggi i favori del pronostico sono tutti per l’Inter ma sarebbe una sorpresa se l’Udinese facesse risultato a San Siro». Cosmi risponde così all’ipotesi partita dal difficile pronostico nel weekend.