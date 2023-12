Frattesi esterno destro in Inter-Udinese ‘obbliga’ il titolare a sinistra

Davide Frattesi si candida a sorpresa per sostituire Denzel Dumfries in Inter-Udinese di sabato (ore 20.45). Limitando di fatto le scelte di Inzaghi sul lato opposto del campo.

IDEA A SORPRESA – In vista di Inter-Udinese di sabato sera, Simone Inzaghi sta attingendo a tutta la sua creatività per sostituire l’infortunato Denzel Dumfries. Tanto che pure Davide Frattesi può considerarsi un serio candidato a partire dal 1′ sulla corsia destra nerazzurra. Un’idea talmente bizzarra che viene da sperare che si concretizzi, per vedere se il tocco di Inzaghi avrà effetto anche su di lui. Inzaghi che, a tal proposito, avrà una sola opzione per il titolare da schierare a sinistra.

INCASTRI DA TROVARE – Sebbene in carriera abbia già ricoperto quel ruolo, non è in realtà prevedibile come potrebbe giocare Frattesi da esterno destro di centrocampo. Tuttavia è difficile ipotizzare una differenza nel suo approccio a Inter-Udinese e alla manovra nerazzurra. Il numero 16 è un giocatore che tocca pochi palloni nel corso di una partita: secondo i dati di FBref.com, è il penultimo tra i nerazzurri per tocchi ogni 90′ (31,8). Pertanto allargandosi sulla destra non potrà che esacerbare questo suo approccio da incursore. Rendendo così obbligatorio schierare un titolare specifico a sinistra.

NOME OBBLIGATO – Se davvero Frattesi sarà il quinto destro di centrocampo in Inter-Udinese, a sinistra non potrà che vedersi Federico Dimarco. Che pur giocando da esterno è molto più a suo agio col pallone tra i piedi (68,4 tocchi ogni 90′). Tanto che il numero 32 si può considerare quasi un regista esterno, per come tratta la palla e come partecipa alla manovra. Schierando quindi lui a sinistra la trama dell’Inter dovrà sbilanciarsi a sinistra. Favorendo così l’apertura degli spazi a destra, in cui Frattesi può sfoderare tutte le sue doti da incursore. Uno scenario che aumenta la curiosità man mano che si avvicina il fischio d’inizio di Inter-Udinese.