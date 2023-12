Pruzzo: «Frattesi incursore, ma ha doti per adattarsi come esterno»

Pruzzo promuove l’ipotesi Davide Frattesi esterno tutta fascia nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Per Inter-Udinese, il tecnico interista sta ragionando su qualche soluzione.

PROMOSSO − Roberto Pruzzo, intervenuto in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime sull’ipotesi Frattesi esterno tutta fascia: «Frattesi calciatore che si può adattare benissimo in quel ruolo. Perché ha la corsa, se tu giochi in quella maniera lì con quella facilità di corsa… Certo lui è un incursore e i terzini non sono incursori, sono giocatori che ti danno continuità e presenza. Lui alternerebbe qualche proiezione offensiva un po’ troppo duratura, ma ha mentalità, corsa, forza e quindi non io non lo escluderei per niente».