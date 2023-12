Samardzic e le sliding doors: dal mercato a Inter-Udinese

Uno dei protagonisti più attesi di Inter-Udinese è sicuramente Lazar Samardzic, specialmente dopo quanto successo proprio con i nerazzurri durante il mercato della scorsa estate.

SLIDING DOORS – Inter-Udinese, da possibile protagonista supportato dal tifo di casa ad avversario. Questa in sintesi la parabola di Lazar Samardzic, protagonista in estate di una vera e propria telenovela di calciomercato. Già acquistato dai nerazzurri, con tanto di visite mediche, il talentuoso centrocampista ha visto sfumare la possibilità di vestire la maglia dei vice-campioni d’Europa a causa dell’intromissione in particolar modo del padre, non soddisfatto delle commissioni relative alla trattativa. Ritornato a Udine, Samardzic non ha trovato altre squadre disposte ad acquistarlo, ritrovandosi per un altro anno a vestire la maglia bianconera.

AVVERSARIO – Fin qui in stagione Lazar Samardzic ha collezionato 14 presenze, con due gol e due assist all’attivo. I centri sono arrivati contro Salernitana prima e Napoli poi, quest’ultimo il 27 settembre. L’ultimo assist, invece, è arrivato la scorsa giornata, nel rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Verona alla Dacia Arena. Ora Samardzic si prepara per Inter-Udinese e per cercare, a suo modo, di lasciare un impatto nella partita. Una partita che chiaramente non può essere banale per lui. Curioso sarà anche capire quella che sarà la reazione del numeroso pubblico di San Siro, che ha già avuto un grande impatto su un altro giocatore parecchio contestato dopo le vicende del mercato estivo: Romelu Lukaku. Certo, due situazioni diverse. Ma che difficilmente il popolo nerazzurro è in grado di perdonare.