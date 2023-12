Frattesi quinto di destra l’ultima idea di Inzaghi! Genialata o rischio?

Frattesi può essere adattato come quinto di destra nel 3-5-2 in Inter-Udinese. Inzaghi non esclude il centrocampista come sostituto di Dumfries.

L’IDEA − Inzaghi ci riprova. Già qualche esperimento all’Inter gli è riuscito per bene, Calhanoglu regista e Darmian braccetto di destra ne sono un esempio purissimo e lampante. Adesso tocca farlo con Davide Frattesi. L’ultima idea del tecnico dell’Inter è infatti quella di risolvere il problema esterno destro tutta fascia adattando l’ex giocatore del Sassuolo. Inzaghi ragiona di necessità virtù, vista l’assenza di Denzel Dumfries, out per una ventina di giorni, e la concomitante condizione fisica non perfetta di Juan Cuadrado. Frattesi adattato a laterale tutta fascia, sicuramente una novità assoluta per la mezzala romana.

PRECEDENTI − Eh sì perché, mai in tutta la sua carriera Frattesi aveva calzato il ruolo del laterale nel 3-5-2. Difatti, ha rivestito praticamente ogni ruolo della linea mediana: da mezzala destra a quella mancina, passando per il ruolo del vertice basso fino al trequartista dietro le punte. Spulciando un po’ le statistiche e le cronache del Frattesi giovane promessa, soltanto in due rarissime occasioni aveva assunto la posizione del centrocampista di destra in un 4-4-2: ovvero ai tempi della Roma Primavera (si parla del 2017) e in una sola occasione al Monza in Serie B durante la stagione 2020-21.

GENIALATA − Dunque, contro l’Udinese sarebbe una vera e propria prima volta. L’ultima genialata di Inzaghi, dopo aver cambiato carriera e prestigio a Calhanoglu (il più impattante fra tutti nella nuova posizione inzaghiana), è appunto quella di ovviare Frattesi alla Dumfries. Esperimento suggestivo, ma intrigante. D’altronde, l’ex Sassuolo ha fisico e piedi per poter agire anche in quella zona laterale del campo. Si tratta comunque di un’ipotesi da tenere in considerazione. Molto di più si saprà nelle prossime ore e con i prossimi allenamenti.