Braglia: «Inter perfetta contro il Napoli! Ma ho un dubbio»

L’Inter, vittoriosa contro il Napoli, si prepara al match di sabato contro l’Udinese. L’ex portiere Simone Braglia, a TMW Radio, commenta il momento dei nerazzurri

PERFETTA – Queste le considerazioni di Braglia: «Napoli-Inter? I nerazzurri sono stati la perfezione in ogni reparto. Hanno fatto vedere cosa vuol dire essere compatti, essere squadra. Dal portiere all’attaccante si muovevano con un’armonia che difficilmente ho visto, anche in continuità, quest’anno. Un periodo negativo arriverà, lo sappiamo, dobbiamo vedere come risponderà in quel momento l’Inter. Costretta a vincere? Dopo che ha bucato i precedenti scudetti, è come Ancelotti che non riusciva a vincere la Champions. Inzaghi per lanciarsi definitivamente come allenatore top deve vincere il campionato. Ma non è detto che ce la faccia. Il mio dubbio è il fatto che comunque verso la fine le squadre di Inzaghi hanno sempre un calo di rendimento. E avendo vicino la Juventus…L’Inter è diversa da quella dello scorso anno, ma anche questa Juve è diversa da quella di 12 mesi fa».