Cosmi stoppa le polemiche: «Napoli-Inter non da analizzare così! Onana…»

Cosmi analizza Napoli-Inter per lo spettacolo tecnico-tattico offerto in campo e non per le polemiche arbitrali. L’allenatore perugino, nell’intervento a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, non ha dubbi sulla forza della squadra nerazzurra e parla anche di Onana-Sommer

INTER SUPERIORE – La Serie A e la lotta Scudetto entrano nel vivo, così Serse Cosmi può aggiungere altri contenuti alle sue analisi: «Si avvicina la fine del girone di andata e la tensione c’è. Il nervosismo aumenta ma solo in alcuni casi è giustificato. Nel caso di Napoli-Inter, le due squadre venivano dal turno di Champions League. L’Inter già qualificata e il Napoli che deve guadagnarsela ma è vicino in modo notevole alla qualificazione. Due turni impegnativi. L’Inter è andata a divertisi a Lisbona trovandosi sotto di tre gol per poi paregiare la partita (ride, ndr). Il Napoli ha fatto una buona prestazione e subito quattro gol facendone due. Tra queste due squadre sono emerse un paio di cose nello scontro diretto. La prima è che l’Inter è più forte del Napoli in questo momento. E quando sei più forte realmente, il risultato che scaturisce è a favore del più forte. Non sempre ma di solito è così. Il problema del Napoli nasce dal pre-campionato e sono sempre più convinto di ciò. Può ancora recuperare qualcosa ma unidci punti di distacco dalla vetta sono tanti. Consegnare lo Scudetto a dicembre, dopo averlo vinto dopo tanti anni, non me lo sarei aspettato. Mi aspettavo che il Napoli lottasse per più tempo per provare a rivincerlo, invece adesso non è così». Questo il pensiero di Cosmi dopo il netto 0-3 di Napoli-Inter in Serie A.

Cosmi sulle polemiche arbitrali dopo Napoli-Inter

STOP POLEMICHE – A Cosmi viene chiesto un parere anche sulle polemiche arbitrali scaturite dopo Napoli-Inter ma la risposta taglia qualsiasi speranza di alimentare la cosa: «Se vogliamo analizzare la partita per gli episodi che determinano il risultato, secondo me non è questo il caso. Perché l’Inter è la più forte. Il fallo su Stanislav Lobotka ci stava, quindi ci poteva stare annullare il gol ma l’arbitro doveva fermare subito l’azione. A volte serve un po’ di fortuna anche per l’arbitro (sorride, ndr). Per quanto riguarda il rigore su Victor Osimhen, se uno guarda il VAR, il contatto c’è ma è il solito discorso di vedere quanto ha influito il tocco. Non discuto il primo fallo di Lautaro Martinez ma sul rigore sì. Ci sono contatti che vedi e sembrano subito rigore, altri che vedi, rivedi e li interpreti a modo tuo. Rimane il fatto che l’Inter ha dimostrato di essere davvero una grande squadra a Napoli». Infine, Cosmi dice la sua anche sull’avvicendamento tra i pali nerazzurri: «Non mi aspettavo questa situazione di André Onana a Manchester. L’Inter ci ha azzeccato: ha ricevuto tanti soldi dalla sua cessione e messo in porta al suo posto un portiere staordinario (si riferisce a Yann Sommer, ndr), come sta dimostrando di essere in questa prima parte di stagione».