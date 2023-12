Inter, doppio impegno in arrivo: occhio alle scelte di Inzaghi

Archiviata la netta e meritata vittoria di Napoli, l’Inter guarda già ai prossimi impegni contro Udinese e Real Sociedad. Entrambi, a modo loro, importanti. Con Simone Inzaghi costretto a ponderare le sue scelte tenendo in considerazione il quadro generale.

PROSSIMI IMPEGNI – Archiviate con successo le tre trasferte consecutive contro Juventus (1-1), Benfica (3-3) e Napoli (0-3), l’Inter guarda per forza di cose già ai prossimi impegni. Si torna finalmente a giocare a San Siro, in due partite a loro modo importanti. La prima quella contro l’Udinese, nella quale i nerazzurri sono chiamati a mantenere la testa della classifica, in concomintanza anche dello scontro diretto tra biaconeri e partenopei in programma venerdì. Una partita, quella contro i friulani, che si piazza esattamente prima del decisivo scontro in chiave europea contro la Real Sociedad di martedì 12 dicembre. Fondamentale, in questo caso, dal momento che per l’Inter è a disposizione solo la vittoria per agguantare il primo posto nel girone, che aiuterebbe sicuramente nel sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League, evitando squadre del calibro di Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco.

Inzaghi, doppio impegno per l’Inter: occhio alle rotazioni

SCELTE DI FORMAZIONE – Per questo Simone Inzaghi dovrà ponderare con attenzione le sue scelte, tenendo in considerazione entrambe le partite. Una importante, l’altra decisiva. Il tutto sperando nella ripresa di qualcuno degli infortunati, specialmente in difesa. In particolar modo quella di Alessandro Bastoni, che, dopo aver saltato gli ultimi tre impegni, potrebbe tornare in campo proprio per Inter-Udinese. Una gara che pone l’attenzione anche sul centrocampo: Henrikh Mkhitaryan, lo sappiamo, è una pedina fondamentale per il centrocampo di Simone Inzaghi. Ed ecco quindi che la sua presenza potrebbe essere più probabile nella decisiva gara contro la Real Sociedad, portando Davide Frattesi a giocare titolare in campionato. Ipotesi, naturalmente. Che riguardano anche l’attacco dell’Inter: difficile vedere Lautaro Martinez e Marcus Thuram titolari sia contro l’Udinese, che contro Real Sociedad prima e Lazio poi (in trasferta). Marko Arnautovic e Alexis Sanchez – dopo i gol col Benfica – scalpitano, pronti per giocare. Tutti a disposizione di Inzaghi, esperto nel gestire nel migliore dei modi le rotazioni.