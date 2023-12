Acerbi l’insostituibile della difesa: Inzaghi non può farne a meno

Acerbi è il vero insostituibile della difesa dell’Inter. Inzaghi lo manda in campo praticamente sempre, e a maggior ragione farà di lui il leader del reparto nell’emergenza attuale.

LEADER DELLA DIFESA – Francesco Acerbi nella sua prima stagione ci ha messo poco a stravolgere le aspettative e passare da riserva annunciata a leader assoluto della difesa dell’Inter. Un percorso di grandissimo impatto, che prosegue anche in questa stagione. L’ex Lazio infatti è il vero insostituibile della difesa di Inzaghi. E ora, semplicemente, non può farne a meno.

RIFERIMENTO NELL’EMERGENZA – Partiamo dalla fine. Gli infortuni di Pavard e de Vrij unite al fresco recupero di Bastoni lasciano Acerbi come unico “vero” difensore titolare disponibile e al meglio. Se per l’Udinese Inzaghi pensa a una linea rimaneggiata con Bisseck e Carlos Augusto come braccetti, è anche grazie alla fiducia nel numero quindici. Lui è il riferimento del reparto, il leader che può guidare tutti. Nell’emergenza dunque, Inzaghi sa a chi affidarsi. Ma la contingenza è solo una conferma di quello che si è visto nel resto della stagione.

RIFERIMENTO ASSOLUTO – I numeri infatti ci restituiscono la centralità del mancino per la difesa di Inzaghi. Acerbi è settimo per minutaggio totale in stagione, con 1274 minuti. Primo tra i difensori, malgrado non abbia giocato le prime tre partite stagionali. Da quando è tornato disponibile è andato in panchina solo due volte, con la Real Sociedad all’andata e col Red Bull Salisburgo sempre all’andata. Solo nella seconda non è subentrato. Per il resto ha giocato sempre. E ha giocato sempre 90 minuti. Mai un cambio. Nello specifico in Serie A da Inter-Milan siamo a 11 presenze consecutive, tutte da 90 minuti. I fatti parlano chiaro: Inzaghi non ci rinuncia mai. A maggior ragione in questo momento.