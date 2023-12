Inter, contratti in scadenza 2024: il punto della situazione sugli 11

Inter alle prese con i tanti contratti in scadenza a fine stagione. Molti più di quelli previsti, probabilmente, a causa di qualche feedback negativo maggiore rispetto alle ipotesi iniziali. La situazione riguarda ben undici calciatori della rosa di Inzaghi, almeno metà dei quali in bilico

PRESTITI DA RISCATTARE – In casa Inter si parla da mesi di rinnovo di contratti per alcuni calciatori. A partire dal capitano Lautaro Martinez, ma l’urgenza riguarda chi è in scadenza a fine stagione. Il 30 giugno 2024, per la precisione. E si tratta di ben undici calciatori della rosa di Simone Inzaghi, anche se con situazioni ben diverse. Il primo gruppo in scadenza di contratto è quello dei calciatori in prestito annuale. Andando in ordine di ruolo, il portiere Emil Audero (Sampdoria) è lontanissimo dal riscatto. Più probabile il rinnovo del prestito nel caso in cui l’Inter non riesca a portare subito a Milano il futuro numero uno, che inizierebbe alternandosi con l’attuale titolare molto più dell’italo-indonesiano, il cui riscatto è vincolato a un numero di presenze pari almeno al 40% delle partite stagionali (utopia, ndr). Nessun dubbio, invece, per l’esterno sinistro Carlos Augusto (Monza), il centrocampista Davide Frattesi (Sassuolo) e l’attaccante Marko Arnautovic (Bologna), che verranno obbligatoriamente riscattati dall’Inter come da accordi con le rispettive società. In realtà non è da non escludere un piano B per evitare di impegnarsi con l’austriaco a livello pluriennale ma questo – forse – si valuterà solo a gennaio…

Darmian certo del suo futuro in maglia Inter

RINNOVI CON OPZIONE – Nel secondo gruppo rientrano i calciatori in scadenza ma con opzione di prolungamento per un’altra stagione. Si inizia con il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, che può rinnovare senza problemi, anche perché l’Inter necessita di prodotti del vivaio per le liste. L’unico motivo per non tenere “obbligatoriamente” il classe ’93 di Saronno (VA) è l’allestimento della seconda squadra Under-23 in Serie C con la presenza in rosa di più di un estremo difensore cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter ma al momento è solo uno scenario solo ipotizzato. Nessun dubbio per il jolly Matteo Darmian, che presto prolungerà il suo accordo con l’Inter e non solo in maniera “automatica” come da contratto. Probabile una nuova firma pluriennale per il difensore-centrocampsista italiano. Si arriva così al centrocampista Davy Klaassen, che difficilmente vestirà la maglia nerazzurra nel 2024. Sarebbe già un successo vederlo ancora a Milano da gennaio in poi ma è chiaro che il suo arrivo last minute a costo zero come “paracadute” rappresenta una soluzione destinata a non ripetersi nella prossima stagione. La permanenza dell’olandese, al più, può essere legata alla partenza improvvisa e/o al mancato rinnovo di alcuni compagni di reparto ma – oggi – rappresenta un’ultima spiaggia impensabile.

Mkhitaryan in cima alla lista Inter dei rinnovi

PROLUNGAMENTI DA DISCUTERE – Infine, ecco il terzo gruppo. Quello sicuramente più importante, ovvero quello di coloro che dovranno ridiscutere da zero l’eventuale rinnovo di contratto con l’Inter. L’attenzione principale è rivolta all’esterno Juan Cuadrado, che al momento è molto lontano dalla possibilità di continuare la sua avventura nerazzurra. Anzi, visti i problemi fisici accusati in questa prima parte di stagione dal colombiano, i dubbi riguardano già il mese di gennaio. Rinnovo oggi difficile ma domani non impossibile. Per quanto riguarda il centrocampista Henrikh Mkhitaryan, l’unica minaccia è rappresentata dalla sirene straniere (arabe…). Sia l’Inter sia il fuoriclasse armeno vogliono continuare insieme, almeno per un’altra stagione. Le parti si confronteranno a breve. Praticamente impossibile il rinnovo del pari ruolo Stefano Sensi, che potrebbe andar via a gennaio in quanto esubero nei piani di Inzaghi. In realtà, per motivi di bilancio, l’Inter potrebbe anche decidere di prolungare il contratto del classe ’95 di Urbino (PU) spalmando l’attuale ingaggio su più stagioni per questioni di ammortamento e magari plusvalenza futura, ma è un’ipotesi molto più complicata da farsi che da dirsi. Per ultimo, l’attaccante Alexis Sanchez, che è sempre in cerca di spazio ma anche di soldi, pertanto si parla già di ipotesi Arabia Saudita. Addirittura per gennaio. L’Inter difficilmente rinnoverà il suo contratto per un’altra stagione ma è chiaro che dovrà prima coprire la sua casella in attacco, onde evitare di ritrovarsi a richiamare disperatamente il classe ’88 cileno per la terza volta ad Appiano Gentile… La nuova Inter passa dai rinnovi ma anche dai non rinnovi: saranno tanti?