Inter-Udinese, Bisseck convince di più Inzaghi: le ultime in difesa – Sky

L’Inter ritorna subito in campo per sfidare l’Udinese in campionato, si gioca sabato alle 20:45. Simone Inzaghi senza Denzel Dumfries e Stefan de Vrij per infortunio, recupera Alessandro Bastoni, ma ancora non al meglio. Yann Bisseck convince di più Juan Cuadrado. Ecco le ultime riguardo la difesa secondo quanto riportato da Sky.

TERZETTO INEDITO – Simone Inzaghi reinventa tutta la difesa dell’Inter, considerati i tanti problemi. Torna Alessandro Bastoni dopo l’allenamento di ieri in gruppo, ma non dovrebbe partire da titolare. Al suo posto Carlos Augusto adattato sul centro-sinistra. Confermato Francesco Acerbi al centro, ma il vero dubbio è al centro. Anche Juan Cuadrado sembrerebbe non essere pronto per giocare dall’inizio, così Inzaghi dovrebbe essere indirizzato verso Yann Bisseck, schierato sul centro-destra con l’avanzamento di Matteo Darmian sulla fascia.