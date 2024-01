Cosmi sicuro: «Con un’Inter così puoi solo sperare! La Juventus…»

Cosmi continua a puntare tutto sull’Inter, anche se tra Scudetto e Supercoppa Italiana non mancano le insidie. L’allenatore perugino, ospite nelgi studi di “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, sottolinea l’ottima prestazione nerazzurra a Monza prima di andare a Riad

DOPPIA FAVORITA – Inizia una nuova settimana e Serse Cosmi è chiamato a commentare quanto successo nel weekend di Serie A: «L’Inter, quando gioca partite come queste, diventa anche troppo facile da commentare. Sbaglia pochissimo in fase offensiva, ha qualità di gioco e anche dinamica di grandissimo livello. La difesa difficilmente sbaglia e se prende gol – come successo in occasione del rigore – non vedi grandissimi errori di reparto. L’Inter è difficile da raggiungere. Certo, il Monza ha fatto meno di quello che si pensava, ma l’Inter ha messo subito la partita sullo 0-2. E in quel momento devi solo sperare che l’Inter esca mentalmente dalla partita, altrimenti diventa difficile rientrare. Com’è effettivamente stato… L’Inter è la favorita. Anche in Supercoppa Italiana, che è un mini-torneo. La Lazio può vincere contro tutti, compresa l’Inter, ma devi vedere come vai a giocare a Riad, ché incide sulla testa e sulle prestazioni dei giocatori. L’Inter delle quattro squadre (oltre alla Lazio ci sono Fiorentina e Napoli, ndr) è la più forte. Qui i favori del pronostico hanno minore valore rispetto a quelle di un lungo periodo, però…». Sulla lotta Scudetto, invece, Cosmi ha le idee chiare ma crede che il calciomercato possa ancora sistemare qualcosa: «La Juventus di Massimiliano Allegri non è più la squadra noiosa di prima. Adesso la seguo con più interesse, anche per vedere quali giovani fa giocare. Ma nel reparto di centrocampo le manca qualcosa rispetto all’Inter…». Questo il pensiero di Cosmi sulle due competizioni nazionali che vedono l’Inter di Simone Inzaghi ancora tra le protagoniste.