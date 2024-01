Cosmi: «Inter prima meritatamente! Juventus intelligente. Milan…»

Cosmi analizza la Serie A arrivata al giro di boa con l’Inter prima, inseguita a ruota dalla Juventus e dal Milan più staccato. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, dà i meriti alla squadra nerazzurra e la avvisa un po’

LOTTA SCUDETTO – Tricolore destinato ad assegnarsi sul lungo periodo in Serie A ma Serse Cosmi sottolinea anche l’importanza degli scontri diretti: «La prima parte di stagione ci dice chi è partito meglio, con più slancio, ma ha avuto un normale calo fisiologico in seguito, e chi è partito più a rilento. E chi ha mostrato alti e bassi. L’Inter è la squadra che è stata più continua e – a mio giudizio – ha espresso anche un ottimo calcio. E così ha ottenuto tanti punti: 48 sono un’enormità! Il primo posto in questo girone di andata se lo merita assolutamente tutto. Anche la Juventus ha fatto un ottimo girone di andata, ottenendo un punteggio altisonante. Ed è stata intelligente nel pareggiare la partita contro l’Inter, perché non aveva possibilità di vincerla. E ora si ritrova come unica antagonista per lo Scudetto. Si tratta di una lotta a due al vertice, anche se il Milan nel girone di ritorno è l’unica che può recuperare qualche punto per avvicinare le prime due, che stanno andando fortissimo». La pensa così Cosmi, che sul pareggio di Juventus-Inter si era già espresso in questi termini. Il Milan riuscirà a tornare in corsa per il tricolore nel girone di ritorno?