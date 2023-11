Cosmi: «Ecco la qualità di Inzaghi e Allegri! Questa Juventus-Inter…»

Cosmi non può sottrarsi dal commentare l’attesissima Juventus-Inter seppur non sia in programma in questa settimana. L’allenatore perugino, nel corso di “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, analizza i colleghi Inzaghi e Allegri, tornando anche su Inter-Frosinone

SFIDA DI VERTICE – Si parla già tanto di Juventus-Inter – in programma il 26 novembre – e Serse Cosmi non è certo sorpreso: «Se ne sarebbe parlato anche di più se non ci fosse stata la Nazionale (ride, ndr). Se ne parlerà in maniera giusta. Torna dopo un po’ di tempo questa partita che conta per il vertice. Quindi è attesissima dai tifosi dell’Inter e credo ancora di più dai tifosi della Juventus. Perché dopo qualche anno un po’ lontano dalle posizioni di vertice quest’anno sono lì. C’è voglia di dimostrare e tanta rivalità. E il campo proporrà due squadre che giocano in modi diversi ma hanno due allenatori molto realisti, che non significa che non vogliano esprimere qualità sul campo. Secondo me Massimiliano Allegri le esprime facendo giocare tanti giovani, che è una qualità che considerano in pochi. Poi per tanti l’ideale sarebbe vincere segnando più di una rete. Simone Inzaghi, invece, credo abbia trovato nel tempo la qualità di gioco, la forza di squadra e la coesione. Qualità che tocchi ogni volta che vai allo stadio e noti ogni volta che vedi l’Inter. Juventus-Inter sarà una bella partita». Questa l’opinione di Cosmi sul Derby d’Italia che può valere lo Scudetto.

Cosmi da Juventus-Inter a Inter-Frosinone

INVERSIONE DI RUOLI – Cosmi torna sul 2-0 di Inter-Frosinone: «Ero presente, come in Inter-Roma. Quel tipo di partita del Frosinone l’avrebbe dovuta giocare la Roma a San Siro. E viceversa, la partita giocata dalla Roma forse si sarebbe potuta prevedere da parte del Frosinone. Invece è successo esattamente il contrario! Il Frosinone si è proposto come fa da inizio campionato e ha dimostrato che crede nelle proprie qualità. Non mi ha sorpreso perché lo conosco da tempo e mi ha fatto felice. Farlo a chiacchiere è una cosa, metterlo in pratica in campo è sempre complicato. Ogni volta che si mette in atto è piacevole, perché si gioca a viso aperto. L’Inter ovviamente ha meritato di vincere, per carità, ma il Frosinone anche sul 2-0 è stato sempre dentro la partita con i suoi giocatori, che si confermano all’altezza di certi palcoscenici, e ha preso un palo. Giocare così a San Siro non è da tutti». Cosmi dettaglia così il pensiero espresso in precedenza su Inter-Frosinone.