Corsa scudetto, il calendario dice Inter. Milan, strada in salita – TS

La corsa scudetto in Serie A si infiamma. Inter e Milan continuano la battaglia punto a punto, con i nerazzurri impegnati domani contro la Roma ed i rossoneri impegnati all’Olimpico contro la Lazio. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il calendario è favorevole ai nerazzurri

SCUDETTO – La corsa scudetto entra nel vivo, con il campionato arrivato agli ultimi 5 appuntamenti (6 per l’Inter, che giocherà mercoledì il recupero contro il Bologna, ndr). Secondo quanto riferisce Tuttosport, il calendario sorride alla squadra di Inzaghi: escludendo il match di domani contro la Roma, i nerazzurri affronteranno 4 squadre che occupano gli ultimi 10 posti in classifica(. Al contrario, il Milan, affronterà 5 delle prime 10 squadre in classifica in Serie A(Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta, Sassuolo). La matematica tiene in vita le speranze scudetto anche di Napoli e Juventus che però, secondo il quotidiano, adesso sembrano più staccate.

Fonte: Tuttosport