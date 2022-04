Inter, con la Roma un imperativo: dimenticare i precedenti stagionali

L’Inter nella sfida con la Roma deve calarsi nella partita con la giusta umiltà. Il che significa dimenticare i due precedenti coi giallorossi.

RITORNO IN SERIE A – Superata in modo brillante la semifinale di Coppa Italia, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato. Quella competizione agli sgoccioli, in cui ogni punto pesa come un macigno e nessuno può permettersi passi falsi. Per i nerazzurri quindi c’è un imperativo: dimenticare i precedenti con la Roma.

PRECEDENTI DA DIMENTICARE – In stagione infatti l’Inter ha già affrontato due volte la squadra di Mourinho. Una a Roma e una a Milano, una in campionato e una in Coppa Italia. Con due vittorie nerazzurre, un totale di cinque gol fatti e zero subiti. Un percorso netto. Che va appunto archiviato. Per evitare di incappare in una trappola psicologica.

LOTTARE IN CAMPO – Il rischio è sottovalutare l’impegno. Anche per un altro fattore. L’Inter ha l’onda positiva del derby e in generale degli ultimi risultati. Che, anche questo, può portare a considerare la prossima sfida più facile di quello che è in realtà. I nerazzurri quindi devono essere bravi a calarsi nella gara, con umiltà. Senza sottovalutare impegno e avversari. Lottando. Allontanando l’idea di aver già vinto.