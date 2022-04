Bernardeschi non fa sconti, la Juventus taglia: ha già altre offerte (Inter?)

Bernardeschi sta ritrovando la forma migliore proprio in questo finale di stagione ma forse non basterà per convincere la Juventus. Anzi, è altamente possibile che le strade si separino in estate. La strategia bianconera è nota, la richiesta al calciatore azzurra non è delle più facili di accettare. E avanzano nuove opzioni, come ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Senza dimenticare l’Inter

JOLLY IN USCITA – La Finale di Coppa Italia (vedi articolo) potrebbe essere l’ultima di Federico Bernardeschi (vedi dichiarazioni, ndr) in maglia bianconera. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 non è ancora stato rinnovato. E il suo futuro alla Juventus è ancora tutto da scrivere. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola a firma Filippo Bonsignore, Bernardeschi ha già altre offerte. Eppure continua a dare priorità alla Juventus, sebbene le parti siano distanti. La linea bianconera prevede il taglio del monte ingaggi che, nel caso di Bernardeschi, equivale quasi a dimezzare l’attuale accordo. Il classe ’94 scuola Fiorentina dovrebbe accettare un ingaggio da 2.5 milioni di euro netti annui rispetto ai 4 attuali. Accetterà o finirà come Paulo Dybala con i saluti? Le “altre offerte” già pervenute non vengono specificate dal collega del quotidiano sportivo romano, ma – così come per l’attaccante argentino a parametro zero – sul jolly azzurro ricordiamo anche il forte interesse dell’Inter (vedi focus).

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore

