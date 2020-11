Coronavirus, aggiornamento Inter: 1 negativo, 1 positivo e 1 incerto (per ora)

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Il bollettino del Coronavirus è ormai un appuntamento quotidiano anche per le società calcistiche. Dopo la vittoria di Reggio Emilia in casa Inter arrivano notizie buone solo parzialmente. Per la trasferta in Germania resta l’emergenza

IL RIENTRO – La situazione Covid-19 in casa Inter è sotto osservazione quotidiana. Nelle prossime ore verrà annunciato anche il rientro in gruppo di Daniele Padelli, che dopo tre settimane di isolamento si è negativizzato. Il terzo portiere nerazzurro non farà comunque parte della spedizione tedesca in quanto fuori dalla Lista UEFA. Pertanto la notizia dal punto di vista sportivo non cambia nulla in vista della prossima partita. Di certo è una buona notizia non solo per Padelli.

GLI ALTRI DUE – Lo stesso non può dirsi per Aleksandar Kolarov, ancora positivo al Coronavirus e in attesa del prossimo giro di tamponi per aggiornare la sua posizione. Il difensore serbo salterà sicuramente Borussia Monchengladbach-Inter di martedì sera. Per il momento resta il dubbio Marcelo Brozovic, che attende l’OK della UEFA per esserci in Champions League dopo il forfait obbligato di ieri in Serie A (vedi comunicato). L’Inter spera di recuperare il centrocampista croato. Lo spera soprattutto Antonio Conte, in emergenza a centrocampo (vedi focus).