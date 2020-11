Brozovic deve saltare anche Sassuolo-Inter: il comunicato della società

Photo 192013105

Brozovic non ci sarà in Sassuolo-Inter di oggi pomeriggio. A comunicarlo è la società nerazzurra in seguito al risultato dell’ultimo tampone

COMUNICATO UFFICIALE – “FC Internazionale Milano comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore è stato sempre escluso dal gruppo squadra e non sarà a disposizione per la gara di oggi contro il Sassuolo“.

Fonte: Sito ufficiale [Inter.it]