Corbo: “L’Inter fa più notizia sul mercato che in campo. Eriksen…”

Le parole del giornalista Antonio Corbo nel post partita di Parma-Inter. Si parla della prestazione di Eriksen e delle scelte di Antonio Conte. Ma non solo: questa la sua analisi durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2.



TROPPO RUMORE – Un’Inter piuttosto brutta e affannata rimonta il Parma sul gong e scaccia via le ombre. Antonio Conte azzecca i cambi e riesce a portarsi a casa tre punti fondamentali. Il giornalista Antonio Corbo ha commentato così la prestazione, con luci e ombre, di Christian Eriksen: «Il danese oggi mi ha deluso e Conte è stato costretto a cambiarlo. Caso Eriksen? È già un caso per i soldi pagati dall’Inter per strapparlo al Tottenham già a gennaio. Il problema è di mentalità: la squadra fa notizia per il mercato ma non per il gioco. Giuseppe Marotta deve intervenire meglio, ma Conte deve capire che non si possono prendere calciatori ogni mezz’ora. Troppo mercato disorienta i titolari che non fanno in tempo a fare gruppo. Sandro Tonali? Qualcuno dovrà fargli spazio, ma una squadra come l’Inter deve avere pù scelta».