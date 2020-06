Del Piero: “Inter non bene, si vedeva la...

Del Piero: “Inter non bene, si vedeva la difficoltà. Contraccolpo Sassuolo?”

Condividi questo articolo

Alessandro Del Piero, in collegamento dagli Stati Uniti per “Sky Calcio Club”, ha analizzato la vittoria dell’Inter a Parma. L’ex capitano della Juventus non è così convinto dei nerazzurri.



VITTORIA SENZA ISPIRARE – Alessandro Del Piero, nonostante la vittoria, ha visto un’Inter poco brillante. Per lui, forse, aveva subito il contraccolpo del pareggio di mercoledì: «Quelle contro il Sassuolo sono partite che cambiano una stagione, il risultato aveva dato un contraccolpo forte. Non bene come testa nei primi settanta minuti, si vedeva che era una squadra con paura e difficoltà».

ACQUISTO IMPORTANTE – Del Piero parla anche di Achraf Hakimi, ormai vicinissimo al trasferimento all’Inter: «Mi piace molto. Gli esterni che corrono, vanno dentro, hanno qualità, sono sempre importanti».