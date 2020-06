VIDEO – Sampdoria-Bologna 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Bologna, match della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



NUOVO TRACOLLO – Sampdoria-Bologna 1-2 nella ventottesima giornata di Serie A. Altra sconfitta di misura per la Sampdoria, che ora rischia grosso la Serie B. Il Bologna non fa granché, ma nel finale trova i guizzi vincenti. Lukasz Skorupski è decisivo nel primo tempo, con una splendida parata in due tempi su tiro a botta sicura di Antonino La Gumina. I blucerchiati attaccano con forza, ma a metà ripresa il danno lo fa Nicola Murru, stendendo Riccardo Orsolini appena dentro l’area. Dal dischetto Musa Barrow non sbaglia, 0-1 al 72′. Passano tre minuti e ancora il subentrato gambiano va via a quattro, crossa e Orsolini di testa mette dentro da due passi. Spettacolare subentro dell’ex Atalanta, che con un destro a giro prende anche il palo. La Sampdoria all’88’ accorcia le distanze con Federico Bonazzoli, di testa su buco di Skorupski, ma è troppo tardi. Da quando si è ripreso a giocare i blucerchiati hanno sempre perso 2-1. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.