Coppa Italia e Supercoppa, bagarre per i diritti! Due offerte – CdS

Dopo aver chiuso la questione sui diritti per la Serie A, la Lega è al lavoro per piazzare i diritti della Coppa Italia e della Supercoppa per il 2024/2027. La situazione nell’edizione odierna del Corriere dello Sport

DIRITTI – La Lega, dopo aver risolto la questione relativa ai diritti per la Serie A, è al lavoro per l’assegnazione dei diritti per il triennio 2024/27 della Supercoppa. Sul tavolo, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, le offerte di Mediaset e Rai con cui, nella giornata di ieri, si sono tenuti degli incontri privati: si parla di un’offerta minima di 62 milioni a cui nessuna delle due emittenti si è avvicinata ritenendo la cifra troppo alta rispetto ai 48 milioni con cui Mediaset si è aggiudicata i diritti per il triennio in corso. Difficile, secondo il quotidiano, che si arrivi alla cifra richiesta ma a 55 milioni potrebbe arrivare la fumata bianca.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno