Inter-Roma, Inzaghi si affida ai ‘titolarissimi’! La probabile – Sky

Inter-Roma in campo domani sera alle ore 18:00. Inzaghi, secondo Sky Sport, è pronto ad affidarsi ai suoi ‘titolarissimi’

TITOLARI – L’Inter, domani sera, sfiderà a San Siro la Roma di Josè Mourinho e del grande ex Romelu Lukaku. Inzaghi, secondo Sky Sport, dopo il turnover fatto contro il Salisburgo in Champions League è pronto ad affidarsi ai “titolarissimi”: in difesa, al posto di de Vrij, ci sarà Acerbi, in panchina per 90′ contro gli austriaci. A completare il reparto Bastoni e Pavard, favorito su Darmian per una maglia da titolare. A centrocampo si rivede Barella, che prenderà il posto di Frattesi. A sinistra pronto Dimarco, a destra confermato Dumfries. In attacco pronta la coppia Lautaro Martinez e Thuram. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.