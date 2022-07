Coppa Italia, cambio in distinta da subito: aumentano i giocatori in panchina

La Coppa Italia 2022-2023 prenderà il via domani, con l’anticipo del turno preliminare di Coppa Italia Sudtirol-Feralpisalò (vedi tabellone). La Lega Serie A ha ufficializzato una modifica al regolamento: in panchina potranno andare fino a sedici giocatori, anziché dodici come in passato.

COPPA ITALIA, NUOVO REGOLAMENTO – Questa la modifica al punto 9.2: “Ogni società deve indicare nell’elenco nominativo da consegnare all’arbitro un massimo di ventisei calciatori, dei quali undici iniziano la gara e i rimanenti sono designati quali riserve. I numeri apposti sulle maglie dei calciatori devono corrispondere a quelli indicati sugli elenchi consegnati all’arbitro”.