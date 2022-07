Pinamonti, Inter e Atalanta sempre più vicine: c’è una spinta decisiva – Sky

Pinamonti di ora in ora si avvicina sempre di più all’Atalanta. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, il club bergamasco e l’Inter sono molto vicini anche perché c’è una volontà ben precisa

SPINTA DECISIVA – Andrea Pinamonti è a un passo dall’Atalanta. Mentre tra l’attaccante e il club bergamasco l’accordo è stato raggiunto da tempo, quello con l’Inter è ancora in fase di lavorazione ma comunque a buon punto. Secondo le ultime di Sky Sport, infatti, le parti sono molto più vicine di quanto non lo fossero giorni fa, seppur con qualche dettaglio ancora da limare. L’Atalanta si sta avvicinando alle richieste della società nerazzurra (20 milioni di euro, ndr), anche perché è lo stesso Gian Piero Gasperini a spingere molto per avere Pinamonti.