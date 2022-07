Inter, DigitalBits crea nervosismo ma si lavora: le ultime sulla situazione

L’Inter e DigitalBits stanno vivendo un momento complicato, questione di mancati pagamenti da parte dello sponsor. Intanto il club nerazzurro ha reagito oscurando DigitalBits dal sito e dai cartelloni pubblicitari a bordocampo (vedi articolo). Calcio e Finanza fa il punto della situazione, svelando che a breve potrebbero arrivare novità

MOMENTO COMPLICATO – L’Inter e DigitalBits potrebbero già essere ai ferri corti. La società, infatti, non è a regola con i pagamenti e il club nerazzurro, pur non prendendo posizione pubblicamente, ha reagito oscurando lo sponsor sul sito ufficiale e sui cartelloni pubblicitari a bordocampo (già ieri nell’allenamento congiunto con la Pro Sesto, ndr). Secondo Calcio e Finanza, se dall’Inter filtra nervosismo, parlando comunque di «parti al lavoro per risolvere il problema», dal fronte DigitalBits/Zytara l’attenzione è tutta rivolta a una serie di “annunci importanti” che arriveranno proprio oggi nel corso di un evento sulle criptovalute organizzato a Montecarlo proprio da DigitalBits.

SPIEGAZIONI – Al momento nemmeno DigitalBits ha preso una posizione ufficiale. Sempre secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, l’unica spiegazione data sulle indiscrezioni da uno degli admin del canale Telegram di DigitalBits (di cui tuttavia non si capisce il legame con la piattaforma, se sia soltanto un utente che gestisce il canale per conto della società o un dipendente) è la seguente: «Zytara è ancora il main global sponsor dell’Inter e DigitalBits è ancora presente sulla maglia. Non parleremo per conto di Zytara riguardo a come gestisce le relazioni con i partners». E poi: «Inoltre, non possiamo rispondere ad ogni indiscrezioni che emerge».

Fonte: Matteo Spaziante – Calcio e Finanza