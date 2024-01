Condò: «Milan, ritmo diverso dall’Inter. Pure senza la partita»

Condò non si fa influenzare dal fatto che l’Inter non giocherà in questa giornata di Serie A. Nel corso di Sky Calcio Show – L’Originale, il giornalista è sicuro che il distacco sul Milan sia abbastanza ampio.

TROPPO LONTANE – Paolo Condò non trova un terzo incomodo: «Rientro in lotta? Diciamo che fino a un po’ di tempo fa tenevo il Milan fuori dal discorso scudetto perché andava a corrente alternata. Adesso lo tengo fuori dal discorso scudetto perché le altre stanno andando come treni. L’Inter di punti ne ha già 51 senza aver giocato questa giornata e la Juventus ne ha 49 senza aver giocato questa giornata: stanno andando a un ritmo superiore».