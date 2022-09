Condò: «Lautaro Martinez non titolare un azzardo, ma ragione a Inzaghi!»

Le scelte di formazione di Simone Inzaghi in Viktoria Plzen-Inter fanno ancora discutere, ma in positivo. Paolo Condò, ospite sulle frequenze di Tutti Convocati, si è complimentato con il tecnico nerazzurro per aver preparato al meglio la partita, nonostante la scelta di lasciare fuori Lautaro Martinez.

PREPARATA BENE – Paolo Condò si complimenta con Simone Inzaghi per aver preparato bene la partita di UEFA Champions League: «Devo dire che questa volta Simone Inzaghi ha letto benissimo la partita. Essendo la penultima partita di un ciclo tecnicamente e moralmente molto pesante con tre sconfitte (Lazio, Milan e Bayern Monaco, ndr). Inzaghi ha fatto un ragionamento di turnover e lo ha fatto nella partita che lui ha ritenuto poter essere meno complicata di questo periodo, e ha avuto ragione! Quando ho letto la formazione ho pensato che lasciare fuori Lautaro Martinez fosse un azzardo molto pesante. Era una partita che se non vincevi, non avevi più un domani. Quando gli azzardi vanno bene significa che li hanno ben giocati e questo gli va riconosciuto. Ieri Inzaghi ha giustamente valutato poco il Viktoria Plzen, come per dire: “Se c’è una partita dove posso risparmiare delle energie è questa”, e ha avuto ragione. L’Udinese di questo periodo è una squadra più difficile del Viktoria Plzen!».