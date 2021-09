Condò: «Inter, sconfitta immeritata. Partita risolta dagli errori»

Paolo Condò – giornalista sportivo e opinionista – è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare Inter-Real Madrid, sfida di Champions League disputatasi ieri sera.

SCONFITTA IMMERITATA – Queste le parole con cui Paolo Condò ha analizzato la sconfitta dell’Inter in Champions League ai danni del Real Madrid: «L’Inter non meritava di perdere, ha dominato nel primo tempo e avrebbe meritato anche di segnare. Da attaccanti di alto livello come Lautaro Martinez e Dzeko abbiamo visto grandi occasioni da gol che sono state fallite. Secondo me la partita è stata risolta dagli errori in zona tiro commessi dai nerazzurri nel primo tempo».