Prima Pagina IN Edicola – Inter, beffa Real! Bella ma sconfitta da Rodrygo

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Inter e Milan, beffa doppia! Champions subito amara per le milanesi. Bella ma sconfitte all’esordio da Real e Liverpool. Ancelotti passa al Meazza (0-1) con un gol di Rodrygo nel finale. Rossoneri avanti 1-2 ad Anfield, poi il ritorno dei Reds (3-2).

TUTTOSPORT

Inter, beffa Real! Rodrygo all’ultimo respiro. Più volte vicini al gol, i nerazzurri cadono all’89’. Courtois para tutto. Quando il ritmo cala, emerge la qualità spagnola.