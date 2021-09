Cambiasso: «Calo dell’Inter ci sta. Camavinga, giocata impressionante»

Esteban Cambiasso – leggendario centrocampista nerazzurro e ora opinionista sportivo – è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare Inter-Real Madrid, sfida di Champions League disputatasi ieri sera.

GIOCATA DECISIVA – Esteban Cambiasso ha commentato così la giocata che ha portato al gol decisivo di Inter-Real Madrid e sul calo dei nerazzurri nel finale: «La giocata di Camavinga mi ha impressionato. La partita stava andando verso lo 0-0, ma in Champions League abbiamo sempre detto che conta la genialità. Lui ha fatto una grande giocata, ha trovato bene lo spazio ed è corso senza palla in maniera ottima, per poi scegliere il compagno piazzato meglio. Il calo dell’Inter nel secondo tempo ci sta, negli ultimi 15-20 minuti la sensazione era che la partita si stesse addormentando. Ma il Real Madrid è un gigante».