Condò: «Inter, il gioco si è visto dall’inizio. Caratteristica rara per le quattro»

Condò valuta l’Inter e le altre squadre ai vertici della classifica durante Sky Calcio Club – L’Originale. Il giornalista segnala come anche i nerazzurri abbiano un rendimento superiore alla passata stagione.

AL MEGLIO – Paolo Condò fa notare un dato sulle prime quattro in Serie A: «C’è una caratteristica rara in queste quattro squadre, che stanno tutte facendo meglio della scorsa stagione. Fino a questa giornata Milan e Inter avevano due punti in meno, però a questa giornata il Milan l’anno scorso perse con la Juventus e l’Inter a Genova con la Sampdoria. Ora hanno un punto in più rispetto all’anno scorso, il Napoli malgrado la sconfitta ne ha otto e l’Atalanta ne ha cinque. Sono squadre che stanno facendo un’annata record».

LE BIG – Condò le mette a confronto: «Manca ancora uno scontro diretto, molto importante, Milan-Napoli fra due giornate. Io Milan, Inter e Napoli le metto nella stessa fila, per quanto fatto finora, l’Atalanta ha perso qualche punto nella fase iniziale. Abbiamo criticato l’Inter per delle ingenuità tipo quella che è costata la sconfitta in casa della Lazio, però per il gioco si è visto sin dall’inizio».