Zenga: «Inter, lo scudetto si decide alla ripresa. Passaggio successivo»

Per Zenga l’Inter è pronta per lottare ai vertici, ma dovrà superare un mese pesante di partite che definiranno il reale valore della squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole da Sky Calcio Club – L’Originale.

CRASH TEST – L’Inter ha schiantato la Roma con un inequivocabile 0-3 (vedi highlights). Walter Zenga valuta dove può arrivare la squadra di Simone Inzaghi: «Antonio Conte ha ricostruito l’Inter, e questo è stato un suo merito. L’anno scorso ha vinto il campionato dopo essere stato eliminato dalla Champions League, anche dall’Europa League praticamente essendo arrivato ultimo. Da lì è riuscito a costruire lo scudetto. Ho detto questo per due motivi fondamentali: dobbiamo vedere adesso le qualificazioni per la Champions League. Le prossime partite del Milan e dell’Atalanta, anche del Napoli in Europa League, avranno un valore non indifferente per il prosieguo della corsa scudetto. Se tutte vanno avanti alla stessa maniera hanno delle settimane da gestire in maniera differente. Lo scudetto dell’Inter si decide alla ripresa del campionato: deve affrontare Lazio, Juventus, Atalanta, il Venezia, Milan e Napoli, all’inizio va a Bologna. L’Inter, dal 6 gennaio al 13 febbraio, affronta le prime tre in classifica: lì si può capire qual è il passaggio successivo».