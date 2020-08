CondÃ²: “Conte, andare via dall’Inter sarebbe autogol clamoroso. Allegri…”

Condò: “Conte, andare via dall’Inter sarebbe autogol clamoroso. Allegri…”

Paolo Condò, intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter e della situazione relativa al futuro di Antonio Conte.

AUTOGOL – Queste le parole di Paolo Condò: «Conte-Inter? Non lo so, io credo che secondo me sarebbe un autogol clamoroso se andasse via. La squadra è vicina alla vittoria, darebbe una grande opportunità al suo rivale Allegri di vincere con le tre grandi del calcio italiano. L’Inter paga già Spalletti, dovrebbe corrispondere un ingaggio notevole ad Allegri ed un’eventuale buonuscita a Conte. Io non ne vedo la necessità. Deve capire che ha una certa fama, non solo del vincitore ma anche del “piantagrane”. Se dopo la Juventus e del Chelsea si lascia anche con i nerazzurri io non so se qualche altro grande club possa chiamarlo sapendo che potrebbe fare il diavolo a quattro. A lui conviene, sotto tutti i punti di vista, continuare con l’Inter».