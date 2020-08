Ranking UEFA, importante balzo in avanti dell’Inter. Juventus prima italiana

La Champions League 2019/2020 si è conclusa ieri, con la vittoria del Bayern Monaco. Ma è già tempo di pensare alla prossima stagione. L’Inter, con l’ottimo cammino in Europa League, ha fatto un importante balzo in avanti. La Juventus rimane la prima tra le italiane.

RANKING – La Champions League si è conclusa ieri ed è già tempo di fare calcoli in vista della prossima stagione. Per il calcolo del ranking UEFA, in vista della stagione 2020/21, non rientrerà più nel calcolo l’annata 2015/16. La Juventus si conferma la migliore squadra italiana, inizierà infatti la prossima stagione con 103 punti. La seconda italiana in classifica sarà invece la Roma con 69 punti, a seguire il Napoli con 67. L’Inter, grazie all’ottimo cammino in Europa League, compie un importante balzo in avanti: eliminata dal calcolo la stagione 2015/16, annata in cui i nerazzurri non hanno ottenuto punti per il ranking UEFA, i nerazzurri si presentano ai nastri di partenza con 48 punti. A seguire l’Atalanta con 37,50 punti, la Lazio con 31 e il Milan con 20,5.