Compagnoni: “L’Inter lotterÃ  per lo scudetto per due motivi. Conte…”

Compagnoni: “L’Inter lotterà per lo scudetto per due motivi. Conte…”

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, impegnata domani contro lo Spezia. Il giornalista ha analizzato le peculiarità del gioco di Antonio Conte

LOTTA – Queste le parole di Maurizio Compagnoni: «L’Inter lotterà per lo scudetto per due motivi: Conte ha una rosa di alto livello a sua disposizione. E secondo, il non fare le coppe, in ottica campionato, è un vantaggio. Il fatto che i nerazzurri possano calibrare tutti gli allenamenti per la sfida della domenica, per una squadra che vive di intensità, è un bel vantaggio. specialmente per giocatori come Barella e Vidal, che vivono di fisicità e di corsa, oltre che essere tecnici».