Inter-Spezia, le possibili scelte di Conte: abbondanza a centrocampo – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Spezia è in programma domani alle 15:00. Antonio Conte recupera due uomini chiave a centrocampo: Vidal e di Brozovic. Le ultime sulla possibile formazione da “Sky Sport”

LE SCELTE – Inter-Spezia è in programma domani alle 15:00. L’Inter proverà ad agguantare la sesta vittoria consecutiva contro uno Spezia che arriverà agguerrito a San Siro come certificato dalle parole di Italiano nel corso della conferenza stampa della vigilia. Antonio Conte può sorridere: Vidal e Brozovic hanno pienamente recuperato dagli infortuni e saranno a disposizione. Uno dei due dovrebbe scendere in campo al fianco di Barella e Gagliardini sicuri del posto. Sugli esterni dovrebbe tornare Hakimi titolare a destra, con Perisic pronto a sinistra al posto di Young. In attacco scelte obbligate: visto lo stop di Sanchez pronti Lautaro Martinez e Lukaku. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”