De Zerbi: “Sassuolo-Milan? Più difficile che contro Inter o Juventus”

Roberto De Zerbi Sassuolo

Roberto De Zerbi ha presentato la gara Sassuolo-Milan, in conferenza stampa, paragonando la difficoltà della sfida agli impegni contro altre grandi del campionato di Serie A, come Inter e Juventus. Qui le sue parole

MOTIVAZIONI – «Sassuolo-Milan? Per noi sarà una gara difficile, come contro Inter e Juventus. Forse anche un po’ di più perché hanno la convinzione della squadra che non si ferma e che sta in testa. Per noi è importante perché dopo tre anni di lavoro ci giochiamo una sfida contro la prima e vincendola ci porteremmo a 2 punti. Questo deve essere motivo d’orgoglio e vuol dire che qualcosa abbiamo fatto». Con queste parole, Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani, ore 15, al Mapei Stadium. Il Sassuolo è scivolato al sesto posto dopo le ultime partite. I neroverdi hanno 23 punti, quattro in meno dell’Inter, ma battendo i rossoneri potrebbero rilanciarsi nelle zone di primissima classifica, oltre ad agevolare l’operazione di sorpasso dei nerazzurri.