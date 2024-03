Compagnoni: «L’Inter ha ucciso il campionato!». Poi esclude una possibilità

Compagnoni ha detto la sua sugli ultimi due mesi restanti di stagione. Secondo il giornalista, l’Inter capolista ha ormai ucciso il campionato.

NO POSSIBILITÀ − Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24 non ha dubbi sui nerazzurri: «L’Inter ha ucciso questo campionato, è la squadra più forte. Non penso che ci sia una possibilità di un milione che possa tornare in discussione il primo posto. È bellissima invece la corsa per la Champions League, l’Europa e la Conference League perché sono diverse le squadre italiane che potrebbero partecipare per l’Europa».