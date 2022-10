Colonnese: «Calhanoglu ha dato più di Brozovic! Zhang? Serve la verità»

L’ex calciatore dell’Inter ed ora opinionista Francesco Colonnese ha parlato in generale del mondo nerazzurro. Un focus particolare in collegamento con Radio Sportiva lo ha fatto su Zhang e sulle migliorie di Inzaghi nel suo ruolo da allenatore. La sua considerazione su Calhanoglu e Brozovic

LA QUALIFICAZIONE − L’Inter supera il girone di Champions League per il secondo anno consecutivo con un turno d’anticipo. Colonnese ha detto: «Vale moltissimo questa qualificazione. Il girone era il più difficile e la partenza non era stata delle migliori. Ieri è stato concluso il lavoro iniziato contro il Barcellona. L’Inter ha giocato la sua partita, ha ritrovato Lukaku che ora deve dare quel qualcosa in più alla squadra per rimontare in campionato. L’incontro citato dai giocatori è stato positivo. Quando va tutto male ci si deve guardare in faccia e parlare, riunirsi e ricompattarsi. L’Inter ha fatto sì che non si ripetessero gli stessi problemi. C’è grande armonia di squadra e Inzaghi è migliorato. Ha dato una formazione titolare. Prima c’era confusione e giocatori fuori ruolo, ora l’Inter ha una fisionomia. Dare certezze alla squadra come il portiere e il nuovo ruolo di Calhanoglu è stato fondamentale. Il turco ha dato anche qualcosa più rispetto al Brozovic di quest’inizio di stagione. Inzaghi ha detto che bisogna migliorare la difesa, ha ragione».

QUESTIONI SOCIETARIE − Colonnese ha anche toccato l’argomento Zhang e Skriniar: «Bisogna capire la verità. Zhang ha detto che l’Inter non è in vendita, la verità la dirà il tempo. La squadra fa il suo dovere ma la situazione societaria dev’essere risolta. Ora è più prioritario il rinnovo di Skriniar, non ce ne sono come lui in circolazione. Quando ha trovato la condizione è tornato ad essere un muro».