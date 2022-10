Paventi: «Inter, primo obiettivo raggiunto. In Europa 7 vittorie in 2 anni!»

In collegamento da Milano, Paventi ha commentato il passaggio del turno di Champions League dell’Inter. L’inviato Sky ha parlato anche di Lukaku e della compattezza della squadra.

UN’INTER EUROPEA − La nuova Inter è una versione più europea di quella precedente. Il gioco lo dice, i risultati lo confermano e anche la seconda qualificazione consecutiva agli Ottavi di Finale di Champions League. Andrea Paventi, inviato di Sky, ha parlato così da Milano: «In assoluto era il girone più complicato, Inzaghi non aveva grandissime chance tant’è che si pensava al terzo posto. L’Inter però ha fatto grandissime partite battendo il Barcellona e vincendo le gare che doveva vincere. Qualificazione con una gara d’anticipo, un’occasione per andare a giocare liberi di testa a Monaco di Baviera. Società e allenatore hanno fatto il loro, ora la squadra ha recuperato giocatori importanti come Lukaku. Il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto, adesso si può pensare al campionato. In Europa questa squadra ha alzato il livello di concentrazione, in due anni l’Inter ha ottenuto 7 vittorie in 2 anni. La difesa ha fatto un salto di qualità importante e il fatto che Onana non abbia preso gol in 3 partite è sintomo di stabilità e certezza».