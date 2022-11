Collovati: «Rinnovo Skriniar? Ora no via d’uscita, cambia solo in un caso»

Collovati ha forti dubbi sul fatto che Skriniar possa rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Nel corso di Calcio Totale su Rai Sport +, l’ex difensore dell’Inter dà soltanto una possibilità per cambiare l’esito della trattativa.

A FORTE RISCHIO – Per Fulvio Collovati è improbabile che Milan Skriniar possa rinnovare con l’Inter: «Possibilità di accordo dopo la qualificazione in Champions League? No. Cambia qualcosa se cambia la proprietà. Se cambia la proprietà può cambiare qualcosa, nel senso che Zhang vende e automaticamente entra uno con disponibilità economiche anche per accontentare Skriniar. Altrimenti non c’è via d’uscita: non vedo come possa Zhang accontentare Skriniar con un’offerta di cinque-sei milioni, rispetto a quella da dieci milioni del PSG».