Collovati: “Napoli-Inter? Gattuso alla fine sceglierà Callejon! Politano…”

Napoli-Inter è la sfida in programma stasera alle 21.00 al San Paolo, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Collovati – intervenuto ai microfoni di “Rai Sport” – prova a ipotizzare le scelte di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni

PICCOLETTI – Napoli-Inter dirà chi tra Gennaro Gattuso e Antonio Conte raggiungerà la Juventus in finale di Coppa Italia. Fulvio Collovati non crede a Matteo Politano e punta su José Maria Callejon: «Se Gattuso dovesse puntare sui cosiddetti piccoletti dovrebbe scegliere Politano, per mettere in difficoltà la difesa dell’Inter. Può essere faccia la scelta più saggia, dunque Callejon, anche se è distratto da questo rinnovo di contratto che probabilmente non arriverà mai. Alla fine secondo me sceglierà Callejon».